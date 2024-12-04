Ученики школы в Новосибирске забаррикадировались из-за угрозы нападения

Ученики школы в Новосибирске забаррикадировали партами вход в класс после сообщения о якобы готовящемся расстреле, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, утром педагогу поступил звонок с информацией о возможном нападении.

Сотрудники школы сразу вызвали силовиков, согнали учеников в кабинеты и забаррикадировали двери. У школы дежурят несколько нарядов правоохранителей.

По информации СМИ, инцидент произошел в гимназии №9 на улице Линейной.

В августе сообщалось, что в школах и колледжах России пройдут учения, во время которых будут отработаны действия при террористической угрозе и воздушной тревоге в школах и колледжах.