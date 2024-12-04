Уборка снега на дорогах Мурманска проходит круглосуточно в двухсменном режиме

04 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Мурманская область
Фото: t.me/serdechkin51

Уборка снега на дорогах Мурманска проходит круглосуточно в двухсменном режиме

Первоочередной задачей в период сложных метеорологических условий города Мурманска является выполнение снегоуборочных работ на дорогах с движением общественного транспорта. Далее аналогичные работы выполняются на остальных улицах и проездах столицы Заполярья.

С начала зимнего сезона и на данный момент с улиц города уже вывезено 22 119 кубометров снега. Для устранения зимней скользкости использовано 3 553 т пескосоляной смеси. На уборку ежедневно выходит до 137 единиц техники и 145 уборщиков территорий, сообщает пресс-служба администрации города.

При этом, только за ноябрь 2024 года вывезено 17 тысяч кубометров снега, использована 2631 тонна пескосоляной смеси. Надо отметить, что в городе за ноябрь выпало 174% от месячной нормы осадков.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Уборка на дорогах и в дворовых проездах выполняется круглосуточно в двухсменном режиме. В этой работе активно применяются цифровые технологии - «СМУТ», позволяющие четко контролировать работу подрядчиков и фиксировать результат.

В ночное время проводят снегоуборочные работы на дорогах общего пользования, в том числе, на тротуарах, внутриквартальных проездах, разворотных кольцах общественного транспорта, включающих в себя подметание и сгребание снега, обработку противогололедными материалами, формирование снежных валов для последующего вывоза, вывоз и роторную перекидку снега.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

В дневное время работы также продолжаются, включая ручную уборку лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров.

"Качественное содержание улично-дорожной сети остается нашей ежедневной задачей. Стараемся обновлять дорожно-уборочную технику Управления дорожного хозяйства, — отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин. — В прошлом году в рамках плана «На Севере – жить!» было приобретено новое снегоуборочное оборудование. В этом году благодаря поддержке главы региона продолжили пополнять парк техники: закупили асфальтоукладчик, два дорожных катка и гудронатор".

Как сообщили в администрации города, сейчас на базе УДХ создано звено для проведения больших работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети. В текущем году силами учреждения выполнен ремонт более 40 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Стоит напомнить, что в 2023 году в рамках плана «На Севере-жить!» было приобретено новое снегоуборочное оборудование. В рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области, заключенного с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» приобретена уборочная техника и средства малой механизации, в том числе: 6 комплектов снегоуборочного оборудования, экскаватор-погрузчик и 2 дорожные машины.

При этом, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск учреждением приобретены прицепы подметально-уборочные в количестве двух единиц.

(2024)|Фото: t.me/serdechkin51

Комбинированные противогололедные материалы – эффективное средство борьбы с скользкостью, отличаются простотой использования и приготовления, не нуждаются в особых условиях хранения, имеют неограниченный срок годности, позволяют изменять пропорции компонентов в зависимости от температуры воздуха.

"В прошлый зимний период в порядке эксперимента мы увеличили процентное содержание соли в смеси, чтобы минимизировать объем использованного песка и его влияние на окружающую среду. Эти меры позволили нам в три раза снизить объем песка, который мы используем по сравнению с сезоном 2021-2022 года, - рассказал Юрий Сердечкин. - Однако, учитывая обращения мурманчан, которые мы получали прошлой зимой, было принято решение вернуться к прежней схеме. Сегодня объем соли, используемой на городских улицах снижен в два раза по сравнению с предыдущим сезоном".

Теги: метеорологический условия, снегоуборочные работы, юрий сердечкин, кубометры снега


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети