Уборка снега на дорогах Мурманска проходит круглосуточно в двухсменном режиме

Первоочередной задачей в период сложных метеорологических условий города Мурманска является выполнение снегоуборочных работ на дорогах с движением общественного транспорта. Далее аналогичные работы выполняются на остальных улицах и проездах столицы Заполярья.

С начала зимнего сезона и на данный момент с улиц города уже вывезено 22 119 кубометров снега. Для устранения зимней скользкости использовано 3 553 т пескосоляной смеси. На уборку ежедневно выходит до 137 единиц техники и 145 уборщиков территорий, сообщает пресс-служба администрации города.

При этом, только за ноябрь 2024 года вывезено 17 тысяч кубометров снега, использована 2631 тонна пескосоляной смеси. Надо отметить, что в городе за ноябрь выпало 174% от месячной нормы осадков.

Уборка на дорогах и в дворовых проездах выполняется круглосуточно в двухсменном режиме. В этой работе активно применяются цифровые технологии - «СМУТ», позволяющие четко контролировать работу подрядчиков и фиксировать результат.

В ночное время проводят снегоуборочные работы на дорогах общего пользования, в том числе, на тротуарах, внутриквартальных проездах, разворотных кольцах общественного транспорта, включающих в себя подметание и сгребание снега, обработку противогололедными материалами, формирование снежных валов для последующего вывоза, вывоз и роторную перекидку снега.

В дневное время работы также продолжаются, включая ручную уборку лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров.

"Качественное содержание улично-дорожной сети остается нашей ежедневной задачей. Стараемся обновлять дорожно-уборочную технику Управления дорожного хозяйства, — отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин. — В прошлом году в рамках плана «На Севере – жить!» было приобретено новое снегоуборочное оборудование. В этом году благодаря поддержке главы региона продолжили пополнять парк техники: закупили асфальтоукладчик, два дорожных катка и гудронатор".

Как сообщили в администрации города, сейчас на базе УДХ создано звено для проведения больших работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети. В текущем году силами учреждения выполнен ремонт более 40 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия.

Стоит напомнить, что в 2023 году в рамках плана «На Севере-жить!» было приобретено новое снегоуборочное оборудование. В рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области, заключенного с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» приобретена уборочная техника и средства малой механизации, в том числе: 6 комплектов снегоуборочного оборудования, экскаватор-погрузчик и 2 дорожные машины.

При этом, за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск учреждением приобретены прицепы подметально-уборочные в количестве двух единиц.

Комбинированные противогололедные материалы – эффективное средство борьбы с скользкостью, отличаются простотой использования и приготовления, не нуждаются в особых условиях хранения, имеют неограниченный срок годности, позволяют изменять пропорции компонентов в зависимости от температуры воздуха.

"В прошлый зимний период в порядке эксперимента мы увеличили процентное содержание соли в смеси, чтобы минимизировать объем использованного песка и его влияние на окружающую среду. Эти меры позволили нам в три раза снизить объем песка, который мы используем по сравнению с сезоном 2021-2022 года, - рассказал Юрий Сердечкин. - Однако, учитывая обращения мурманчан, которые мы получали прошлой зимой, было принято решение вернуться к прежней схеме. Сегодня объем соли, используемой на городских улицах снижен в два раза по сравнению с предыдущим сезоном".