Осужденный за продажу наркотиков сын экс вице-мэра Ханты-Мансийска ранен на СВО

Осужденный за наркотики сын бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Алексей Шашков ранен на СВО, сообщают "Погоны и галстуки" со ссылкой на свои источники.

В настоящий момент он в госпитале, после лечения продолжит воевать.

Напомним, сын бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Алексей Шашков был осужден за попытку продать наркотики. Вместо шести лет колонии подсудимый попросился на фронт.

Отец осужденного Андрей Шашков — в прошлом был сотрудником правоохранительных органов и работал в отделе по контролю за оборотом наркотиков. После этого занял должность заместителя мэра и курировал отдел по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений, отдел специальных мероприятий, а также управление транспорта, связи и дорог. В 2019 году он покинул должность.