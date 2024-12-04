Экспорт машиностроительной продукции из Томской области вырос почти на 19% за 9 месяцев года

Заместитель губернатора по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин провел заседание Совета по развитию экспорта в Томской области, участники которого представили предварительные итоги года и определили основные задачи на новый период.

«С января в России стартуют новые президентские нацпроекты, в том числе новая редакция национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — отметил Василий Потёмкин. — В проекте сохранилась преемственность востребованных мер господдержки, но в тоже время нам предстоит адаптировать работу региональной инфраструктуры поддержки экспорта, опираясь на свои силы, и максимально использовать ресурсы федеральных институтов, таких как Российский экспортный центр, Агроэкспорт и других. Президентом поставлены амбициозные цели по развитию экспорта: обеспечить прирост экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70 процентов к 2030 году по сравнению с 2023 годом».

Начальник департамента международных и региональных связей Алексей Стуканов отметил, что Томская область ежегодно и в полном объеме обеспечивает выполнение целевых показателей, реализуя мероприятия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности, и представил итоги реализации региональной программы «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

«За девять месяцев этого года экспорт увеличился на 3 процента, а импорт на 10,5 процента. Экспорт машиностроительной продукции вырос почти на 19 процентов, ЛПК на 5,7 процента, — рассказал Алексей Стуканов. — Поставки томской продукции осуществлялись в 47 стран мира, при этом лидеры – Узбекистан, Казахстан, Китай. Внедрены 12 инструментов регионального экспортного стандарта. Администрация региона совместно с организациями инфраструктуры поддержки экспорта проводит комплекс мероприятий, направленных на расширение взаимодействия с партнерами из других государств. В 2024 году продукция Томской области была представлена на 19 международных выставках и ярмарках в 9 странах мира, 8 бизнес-миссиях в 6 странах, 4 реверсных бизнес-миссиях».

Начальник департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Евгения Булкина рассказала о реализации региональной программы «Экспорт продукции АПК»: «Самые большие поставки продуктов питания осуществляются в Китай, Монголию и Казахстан, а экспортную географию составляет 31 страна мира. На сегодняшний день два субъекта малого предпринимательства совершили сертификацию «Халяль», что должно способствовать диверсификации потребителей за рубежом».

Руководитель Томского центра поддержки экспорта Александр Беляев представил результаты работы по поддержке томских экспортеров в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: «За время реализации нацпроекта организовано участие томских малых и средних предприятий в 57 международных выставках, проведено 35 бизнес-миссий, проведено более 120 онлайн-переговоров, создано более 60 аккаунтов томских малых и средних предпринимателей на международных маркетплейсах, среди которых Alibaba.com, DTAD, Epinduo, Lazada, WoodResource, Supl.biz.; проведено более 100 экспортных семинаров. В этом году томский центр поддержки экспорта досрочно, за девять месяцев, выполнил годовые показатели нацпроекта. В рамках нацпроекта с 2019 по 2024 год при содействии Центра поддержки экспорта субъекты МСП Томской области заключили 246 экспортных контрактов на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Импортерами томской продукции и решений стали компании из 56 стран».

Эксперт Российского экспортного центра Анастасия Яковлева рассказала о преимуществах экспортёров, получивших знак «Сделано в России»: «Участники программы получают рекламно-информационное продвижение на приоритетных рынках, размещение в каталоге Made in Russia, брендирование карточки товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и другие бонусы». За этот год пять томских организаций получили возможность использовать преимущества зонтичного бренда, а ТУСУР стал первым в России вузом, который стал участником программы «Сделано в России».