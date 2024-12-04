04 Декабря 2024
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Экспорт машиностроительной продукции из Томской области вырос почти на 19% за 9 месяцев года

Заместитель губернатора по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин провел заседание Совета по развитию экспорта в Томской области, участники которого представили предварительные итоги года и определили основные задачи на новый период.

«С января в России стартуют новые президентские нацпроекты, в том числе новая редакция национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — отметил Василий Потёмкин. — В проекте сохранилась преемственность востребованных мер господдержки, но в тоже время нам предстоит адаптировать работу региональной инфраструктуры поддержки экспорта, опираясь на свои силы, и максимально использовать ресурсы федеральных институтов, таких как Российский экспортный центр, Агроэкспорт и других. Президентом поставлены амбициозные цели по развитию экспорта: обеспечить прирост экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70 процентов к 2030 году по сравнению с 2023 годом».

Начальник департамента международных и региональных связей Алексей Стуканов отметил, что Томская область ежегодно и в полном объеме обеспечивает выполнение целевых показателей, реализуя мероприятия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности, и представил итоги реализации региональной программы «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

«За девять месяцев этого года экспорт увеличился на 3 процента, а импорт на 10,5 процента. Экспорт машиностроительной продукции вырос почти на 19 процентов, ЛПК на 5,7 процента, — рассказал Алексей Стуканов. — Поставки томской продукции осуществлялись в 47 стран мира, при этом лидеры – Узбекистан, Казахстан, Китай. Внедрены 12 инструментов регионального экспортного стандарта. Администрация региона совместно с организациями инфраструктуры поддержки экспорта проводит комплекс мероприятий, направленных на расширение взаимодействия с партнерами из других государств. В 2024 году продукция Томской области была представлена на 19 международных выставках и ярмарках в 9 странах мира, 8 бизнес-миссиях в 6 странах, 4 реверсных бизнес-миссиях».

Начальник департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Евгения Булкина рассказала о реализации региональной программы «Экспорт продукции АПК»: «Самые большие поставки продуктов питания осуществляются в Китай, Монголию и Казахстан, а экспортную географию составляет 31 страна мира. На сегодняшний день два субъекта малого предпринимательства совершили сертификацию «Халяль», что должно способствовать диверсификации потребителей за рубежом».

Коллаж, национальный проект "Международная кооперация и экспорт"(2024)|Фото: Накануне.RU

Руководитель Томского центра поддержки экспорта Александр Беляев представил результаты работы по поддержке томских экспортеров в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: «За время реализации нацпроекта организовано участие томских малых и средних предприятий в 57 международных выставках, проведено 35 бизнес-миссий, проведено более 120 онлайн-переговоров, создано более 60 аккаунтов томских малых и средних предпринимателей на международных маркетплейсах, среди которых Alibaba.com, DTAD, Epinduo, Lazada, WoodResource, Supl.biz.; проведено более 100 экспортных семинаров. В этом году томский центр поддержки экспорта досрочно, за девять месяцев, выполнил годовые показатели нацпроекта. В рамках нацпроекта с 2019 по 2024 год при содействии Центра поддержки экспорта субъекты МСП Томской области заключили 246 экспортных контрактов на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Импортерами томской продукции и решений стали компании из 56 стран».

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Эксперт Российского экспортного центра Анастасия Яковлева рассказала о преимуществах экспортёров, получивших знак «Сделано в России»: «Участники программы получают рекламно-информационное продвижение на приоритетных рынках, размещение в каталоге Made in Russia, брендирование карточки товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ и другие бонусы». За этот год пять томских организаций получили возможность использовать преимущества зонтичного бренда, а ТУСУР стал первым в России вузом, который стал участником программы «Сделано в России».

Теги: экспорт продукции, апк, международная кооперация, совет по инвестиционной политике


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