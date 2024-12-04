Силуанов: принятый на 2025 год бюджет "достаточно жесткий"

Министерство финансов России тщательно проработало федеральный бюджет на 2025 год, и он "достаточно жесткий". Так сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет", сообщает ТАСС.

"Две тысячи двадцать пятый год - достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе - он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", - сказал он.

Он отметил, что все дело в инфляции. Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки.

"Для бюджета ставка - затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться - для бюджета это важно", - заключил он.

При этом он сказал, что федеральный бюджет России будет исполнен при любых значениях курса рубля.

"У нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям этой ситуации", - сказал Сиуланов.

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4 и 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема мероприятия - "Будущее капитала и капитал будущего".

Эксперты обсуждают вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

В конце ноября Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Так, в следующем году доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) должен составить 2,5%.