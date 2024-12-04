Reuters: Трамп рассматривает три плана урегулирования конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выбирает план урегулирования конфликта на Украине из трех вариантов, предложенных членами его команды, сообщает Reuters.

По информации агентства, один из них разработан будущим вице-президентом страны Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Также Трамп изучает предложения по урегулированию от Кита Келлога, который должен занять должность помощника президента и спецпосланника по Украине и России, а также от бывшего исполняющего обязанности директора национальной разведки страны Ричарда Гренелла.

Содержание проектов Вэнса и Гренелла не уточняется. Что касается плана Келлога, то он предлагает увеличить помощь Украине, если Россия не согласится на переговоры. Однако это может вызвать негативную реакцию в Конгрессе США, отмечает Reuters.