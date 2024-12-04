04 Декабря 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области двух врачей будут судить за смерть несовершеннолетней пациентки

В Тюменской области будут судить двух врачей хирургического отделения районной больницы по уголовному делу о неоказании помощи ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Они обвиняются по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом и со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности смерть больного).

В июле 2022 года в приемное отделение областной больницы №11 в Голышманово "скорая помощь" доставила 16-летнюю девушку с травмой головы. Девушка пострадала из-за падения с самоката. Один из обвиняемых был врачом-хирургом, дежурил в больнице в ночь поступления девушки. Второй - травматолог-ортопед являлся ее лечащим врачом. Обвиняемые не провели необходимую диагностику, в том числе компьютерную томограмму головы пациентки. В результате девушка впала в кому, наступила клиническая смерть.

Только после проведения реанимационных мероприятий и дополнительных исследователей консилиумом врачей был поставлен правильный диагноз. Пациентку перевели в областную больницу №4 Ишима, ей сделали операцию. Однако из-за несвоевременного лечения спасти девушку не удалось. В августе 2022 года она умерла.

Проведенной комиссионной судебно-медицинской экспертизой сделан вывод о наличии причинно-следственной связи между бездействием врачей хирургического отделения Областной больницы №11 и смертью пациентки. Уголовное дело направлено в Голышмановский районный суд для рассмотрения по существу.

Теперь врачам грозит до четырех лет лишения свободы.

Теги: травма, пациентка, врачи


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