В мэрии Екатеринбурга рассказали, на какие маршруты отправят новые троллейбусы

В мэрии Екатеринбурга рассказали о маршрутах, на которые в первую очередь направят новые троллейбусы "Синара-6254" с автономным ходом. Помимо этого, стало известно, куда отправят старый электротранспорт.

Сегодня глава города Алексей Орлов посетил Орджоникидзевское депо для осмотра новой партии троллейбусов. По его словам, в уральскую столицу прибыли 14 из 50 заказанных машин, которые выйдут на маршруты уже в следующем году. А вот от старого общественного транспорта было решено окончательно избавиться. Градоначальник отметил, что некоторые троллейбусы уже прошли 2 млн км при норме в 600 тыс., а потому их модернизация не имеет смысла. На утилизацию транспорт отправят как только в Екатеринбург прибудет вся партия от "Синары".

"Это комфортные и качественные троллейбусы, которые отлично дополнят парк электротранспорта. Большое внимание уделено удобству пассажиров, в том числе маломобильных, и водителя. Это особенно важно теперь, когда удалось остановить отток кадров из "Гортранса" и нужно привлечь на работу как можно больше специалистов. Очередное обновление парка – еще один важный шаг в реализации транспортной реформы. Приятно видеть, что она дает первые заметные результаты", – поделился впечатлениями градоначальник.

Новый электротранспорт с увеличенным автономным ходом планируют направить на линии:

№ 31 "Химмаш – ЖД вокзал";

№ 36 "Химмаш – Академическая";

№ 33 "Коммунистическая – Педуниверситет";

№ 26 "Коммунистическая – Крауля".

По словам президента АО "Группа Синара" Михаила Ходоровского, современные троллейбусы с полностью цифровизированными системами уже хорошо показали себя на улицах Челябинска, Ярославля, Калининграда и Миасса. При возникновении проблем "Группа Синара" также обязуется оперативно их устранять.

Напомним, низкопольные "Синара-6254" с вместимостью в 90 человек рассчитаны дорогу в 20 км без подключения к сети. Пассажиры смогут воспользоваться USB-слотами для зарядки гаджетов и не бояться за свою безопасность благодаря системам автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Комфортную логистику также обеспечат системы информирования, климат-контроля, откидная аппарель для маломобильных пассажиров и аппараты продажи билетов. В кабине шофера установлены анатомическое сиденье, система кругового обзора, датчики дождя и света.

Напомним, что зимой 2023 года уральская столица обзавелась 50 аналогичными троллейбусами. Всего за год троллейбусный парк Екатеринбурга обновится на 100 из 233 единиц электротранспорта.