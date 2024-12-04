Доля наличных "под подушкой" у россиян упала до исторического минимума за шесть лет

Доля наличных у россиян "под подушкой" сократилась до минимума за шесть лет. Об этом сообщил заместитель президента — председатель правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях россиян, за исключением пенсионных и страховых продуктов, сегодня составляет порядка 15%, или 15,9 трлн рублей.

"Это исторический минимум за последние шесть лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов", - приводит его слова РИА Новости.

По прогнозу ВТБ, в этом году на счета банков "перетечет" порядка 350 млрд наличных рублей.

Ранее сообщалось, что в России доля граждан, которые формируют финансовую подушку безопасности, выросла до 49% с 42% годом ранее.

Как выяснили в компании Anderida Financial Group, самая популярная цель накоплений - "на всякий случай, про запас". Каждый пятый участник исследования заявил, что главной целью сбережений является обеспечение себя в старости.