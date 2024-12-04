Набиуллина: Ключевая ставка, скорее всего, повысится в декабре

Центробанк (ЦБ) допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Но это не предугадать. Так сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Набиуллина заявила, что инфляция в России пока не начала замедляться.

"Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. Тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", - сказала она.

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2024 году в 8-8,5% (считает, что она сейчас складывается вблизи или выше верхней границы), в 2025 году - 4,5-5%. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в первом полугодии 2026 года.

"Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз, четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку, то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее к ее ускорению", - подчеркнула Набиуллина, цитату приводит Интерфакс.

Ранее РБК сообщал, что эксперты говорят о повышении ключевой ставки до 25%. Решение об этом могут принять на ближайшем заседании ЦБ в декабре. Фактором для этого, кроме инфляции, может послужить резкое ослабление рубля.

27 ноября ЦБ принял меры по стабилизации валютного рынка. Он отказался от покупок валюты на внутреннем рынке до конца года в рамках бюджетного правила, но продолжит ее продажу по другим основаниям.

"Экономика перегрета. Выбор уровня ставки на декабрьском заседании будет определяться тем, с какой скоростью, по мнению ЦБ, разрыв выпуска должен схлопнуться до нуля. Слишком быстрое охлаждение спроса может быть неоптимальным исходом", - сказал главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

По его словам, эксперты хотят сделать выбор в пользу повышения ключевой ставки до 23%.

Но возможен и подъем показателя до 25%. Так считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.