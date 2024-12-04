В Екатеринбурге девочке присудили 100 тысяч за травму на тренировке по гимнастике

В Екатеринбурге суд взыскал денежную компенсацию в пользу девочки, получившей травму на тренировке по воздушной гимнастике.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в феврале этого года, когда ребенок был на тренировке в Академии спорта и воздушной гимнастики "Вертикаль". Выполняя упражнение на спортивном снаряде (полотна), при обрыве девочка вытянула руки вниз и получила перелом правого предплечья со смещением. Пострадавшей пришлось делать операцию.

Прокуратура подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о взыскании с индивидуального предпринимателя (организатора занятий) компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу юной гимнастки 100 тысяч рублей компенсации, а также транспортные расходы – около 4 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Екатеринбурге взыскали компенсацию для девочки, которая получила химический ожог на детском празднике.