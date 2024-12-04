Посольство России: обстановка в Южной Корее нормализовалась

Обстановка в Южной Корее нормализовалась после отмены военного положения. Об этом посольстве России заявили Газете.Ru. В ведомстве сказали, что угроз массовых беспорядков нет. Объекты транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры работают в обычном режиме.

Россиянам рекомендуют внимательно следить за развитием событий и не участвовать в массовых мероприятиях.

Раннее мы писали, что Министерство обороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военнослужащих после введения в республике военного положения. Об этом сообщало агентство Рёнхап.

В Южной Корее лидер оппозиционной партии "Возродим Корею" Чо Гук заявил, что объявленное главой государства Юн Сок Ёлем военное положение является причиной для запуска процедуры импичмента в его отношении.

В Москве считают тревожной ситуацию в Южной Корее, где было объявлено военное положение. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.