Руслан Кухарук дал поручение органам власти оперативно брать в работу вопросы, которые присылают жители округа на прямую линию

Губернатор Югры Руслан Кухарук дал поручение органам власти оперативно брать в работу вопросы, которые присылают жители округа на прямую линию, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.



"Многие темы — это работа на перспективу. Они ориентированы на несколько лет. Но поступают такие вопросы, которые требуют немедленной реакции. По всем дал поручения. Рекомендовал коллегам, которые работают в муниципалитетах, оперативно брать в работу проблемы и вопросы, которые поступают на прямую линию", — сказал глава округа.

Всего югорчане прислали уже более 700 вопросов.

Напомним, прямая линия состоится 5 декабря в 16.00. Трансляция будет доступна на страницах главы региона в социальных сетях, в эфире телеканалов "Югра", "Россия 24. Югория".

Сообщения и вопросы на прямую линию югорчане могут направить через чат-бот в Telegram или позвонив на бесплатный номер телефона специальной горячей линии 8-800-350-00-86, а также через портал органов власти.