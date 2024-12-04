В Екатеринбурге наладили выпуск изделий из белого архитектурного бетона

В Екатеринбурге начали выпускать предметы для городского благоустройства из белого архитектурного бетона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Оригинальные лавочки, урны, ограничители парковки в виде полусфер, кубов и многие другие бетонные изделия, применяемые для благоустройства города, теперь производят на заводе "Берит" (входит в структуру ГК "Атомстройкомплекс"). Выпуск малых архитектурных форм (МАФ) из белого архитектурного бетона, а также тротуарных плит смешанных цветов по технологии ColorMix на заводе стал возможным после запуска нового бетоносмесительного узла и установки "Колорист". Она позволяет добавлять в белый бетон красители широкой цветовой гаммы.

Модернизация производства на заводе состоялась благодаря национальному проекту "Производительность труда". Ее итоги официально подвели в ноябре.

"С 2021 года вместе с экспертами Федерального центра компетенций мы поэтапно реализовывали план комплексной модернизации предприятия. В результате в ассортименте завода появились новые виды продукции, а также выросли объемы отгрузки существующих стройматериалов. До рекордных 344 тысяч квадратных метров в год увеличилось производство тротуарной плитки, вдвое выросла производительность арматурного цеха. Это означает, что все больше арматурных каркасов при возведении зданий в Свердловской области теперь будет свариваться автоматически в заводских условиях, а не вручную на стройплощадке", - отметил управляющий директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Валентин Третьяков.

Завод "Берит" расположен в производственном кластере ГК "Атомстройкомплекс" на Изоплите. В его цехах изготавливают самые сложные железобетонные элементы зданий: лестничные марши, лифтовые узлы, а также изделия по специальным заказам для знаковых инфраструктурных объектов – например, зрительские трибуны для крупнейшего в России Дворца водных видов спорта, построенного в Новокольцовском районе Екатеринбурга.

Заводские технологии обеспечивают железобетонным изделиям идеальную геометрию и ровную, не требующую дополнительной отделки поверхность. Строителям на стройплощадке остается только выполнять сборку изготовленных на заводе элементов – такой подход позволяет сокращать время и повышать качество строительства.

"На протяжении почти 30 лет мы развиваем производство строительных материалов в Свердловской области. Федеральная поддержка в рамках нацпроекта позволила нам начать модернизацию 6 предприятий из 12. Этот процесс направлен на повышение технологичности стройки, чтобы как можно больше сложных, трудоемких работ было перенесено на заводы, а труд строителей стал еще более автоматизированным и комфортным", - подчеркнул генеральный директор и собственник ГК "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.