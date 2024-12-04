04 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге может появиться Академия тенниса имени Владимира Белоглазова

Власти Екатеринбурга продолжают обсуждать проект строительства Академии тенниса имени Владимира Белоглазова. Об этом во время турнира по настольному теннису "Уральская шляпа – 2024" рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как передает его слова "Ъ-Урал", участок для строительства уже определен, а сам объект будет готов через несколько лет. Тогда же там проведут очередную "Уральскую шляпу", сделав Академию точкой притяжения всех спортсменов. Техзадание проекта также уже подготовлено.

Более точных сроков градоначальник не указал. Где именно расположится Академия также пока неизвестно.

Напомним, директор по общим вопросам УГМК, создатель клуба настольного тенниса при компании и инициатор турнира "Уральская шляпа" Владимир Белоглазов скончался в 2021 году. С того же года местный VIP-турнир по настольному теннису носит его имя.

Теги: Екатеринбург, Академия тенниса, Владимир Белоглазов, строительство


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