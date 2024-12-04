Mash: Украинские дроны атаковали аэродром "Дягилево" в Рязани

Три украинских дрона-камикадзе атаковали военный аэродром "Дягилево" в Рязани, сообщает Mash.

Уточняется, что атака произошла в шесть утра. По информации телеграм-канала, дроны были сбиты, а самолеты своевременно подняли в безопасное место. Есть незначительные повреждения на земле.

Напомним, первый раз по аэродрому, где находились бомбардировщики, ВСУ ударили 5 декабря 2022 года. В тот же день была совершена атака на военный аэродром "Энгельс" Саратовской области. В Минобороны РФ сообщили, что в результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была "незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов". Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли.

Также атака на военный аэродром "Дягилево" произошла в июле 2023 года. Позже был задержан подозреваемый. По данным ФСБ, житель Рязани по заданию куратора изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера, и с их использованием осуществил атаку на аэродром.