Мантуров: Название ракеты "Орешник" придумали специально обученные люди

Название российской ракеты "Орешник" придумали "специально обученные люди". Об этом журналисту Александру Юнашеву рассказал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров. Журналист выложил видео разговора в своем Telegram-канале.

На вопрос Юнашева, много ли таких людей, Мантуров ответил: "Нет".

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими и британскими ракетами по объектам на территории России. Он сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу "Южмаш" в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

Страны Запада должны очень серьезно отнестись к сделанному заявлению Владимира Путина, в котором он сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты "Орешник". Так сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее мы рассказывали, что Россия применила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с безъядерной боевой частью. Если оценивать технически, то это первая примененная Россией в военных действиях гиперзвуковая ракета за последние годы, потому что считать полностью гиперзвуковыми "Кинжал" и "Искандер" нельзя, уверен военный эксперт Виктор Алкснис.