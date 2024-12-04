Школьников предложили принудительно тестировать на склонность к экстремизму

Российских школьников предлагают тестировать на предмет склонности к экстремистским и террористическим действиям. Госсовет Татарстана подготовил проект соответствующих поправок к законодательству.

Поводом для разработки законопроекта авторы называют участившиеся случаи участия несовершеннолетних в поджогах военкоматов и объектов железнодорожной инфраструктуры.

Законодатели предлагают ввести обязательное социально-психологическое тестирование, которое должно помочь определить потенциальных экстремистов. При этом проверку хотят сделать обязательной, поскольку родители часто отказываются от добровольного тестирования (например, на наркотики).

В Минпросвещения заявили о готовности рассмотреть предложения, пишет "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, что в России создали пособие, позволяющее искать в соцсетях экстремистов через анализ постов и комментариев. Модели универсальны — они могут использоваться для выявления потенциально опасных пользователей не только в области экстремизма, но и терроризма, изготовления самодельных взрывных устройств, нападений на школы.