Крупнейшее предприятие микроэлектроники РФ в Брянске атаковали украинские дроны

Крупнейшее российское предприятие микроэлектроники в Брянске атаковали украинские дроны прошедшей ночью. Как сообщает SHOT, беспилотники уничтожили силы противовоздушной обороны на подлёте к предприятию.

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Атака на АО "Группа Кремний ЭЛ" произошла около 02:30 ночи по-местному времени. Дроны летели с разницей в 10 минут. Обломки сбитых беспилотников немного повредили крышу и забор предприятия. Серьёзных разрушений нет, никто не пострадал.

На предприятии работают почти 2 тысячи человек.

Ранее мы сообщали, что за прошедшую ночь над Россией уничтожили 24 украинских беспилотника. Больше всего – 6 дронов – перехватили в Ростовской области, над Брянской — 5, над Белгородской — 4, над Рязанской — 3, над Астраханской — 1. Еще 5 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.