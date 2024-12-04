04 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В Первоуральске ветклиника заплатит более 100 тысяч за попытку насильно уволить беременного врача

В Первоуральске ветеринарная клиника пыталась насильно уволить своего врача из-за ее беременности. Угрозы в адрес специалиста обернулись обязанностью выплатить будущей маме более 100 тыс. рублей. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В начале июля текущего года Анастасия сообщила начальству, что беременна, однако эта новость руководство не обрадовала. Директор клиники внезапно сообщила сотруднице, что на нее якобы постоянно поступают жалобы от клиентов, в связи с чем та должна написать заявление на увольнение по собственному желанию. В противном случае Анастасии пригрозили увольнением "по статье" и пообещали проблемы при дальнейшем поиске работы.

Под давлением врач все же написала заявление "по собственному" и в тот же день руководство издало приказ о ее увольнении следующим днем. Из-за этого Анастасии не оставили возможности обдумать решение и отозвать свое заявление.

Для девушки это стало шоком, из-за чего ее состояние резко ухудшилось и она была вынуждена оформить больничный лист. Однако, когда Анастасия попросила начальство уволить ее с отработкой в две недели, руководство отменять приказ отказалось.

Будущая мать обратилась за поддержкой в городскую прокуратуру. Проверка показала незаконные действия руководства ветклиники, что обернулось иском в Первоуральский городской суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить врача в должности, а также взыскать в пользу Анастасии средний заработок за время вынужденного прогула.

Суд удовлетворил требования частично: приказ об увольнении отменен, Анастасия восстановлена на работе, а клинику обязали выплатить ей 115 тыс. 975 рублей. Ответчик попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. После восстановления на работе Анастасия взяла отпуск по уходу за ребенком.

Теги: Первоуральск, ветклиника, врач, беременность, увольнение, суд


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