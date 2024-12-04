Школьников будут принудительно тестировать на склонность к экстремизму?

В российских школах предлагается ввести тестирование учеников на склонность к экстремизму и терроризму и сделать это обязательным. Такой законопроект разработали депутаты Госсовета Татарстана, который и внесли в Госдуму.

Суть предложения - изменить статью 28 федерального закона об образовании, дополнив часть 3 о компетенции образовательных организаций, которая включает проведение социально-психологического тестирования в целях раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ. Нужно туда добавить еще тест на экстремизм, а в статье 43 закрепить это как обязанность учеников, считают авторы законопроекта.

Они отмечают, что подростки особо подвержены деструктивному влиянию. Их могут вовлечь в разные опасные группы, занятия и т.п. Для предупреждения этого можно ввести в школах социально-психологическое тестирование. И даже распространить на вузы. Причем делать это принудительно, так как родители часто отказываются давать свое согласие. Однако это оправдано тем, что экстремистская или террористическая деятельность может угрожать жизни большого количества людей, безопасности объектов жизнеобеспечения и общества в целом. Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов уверен, что законопроект будет поддержан.

Любопытно, будут ли считать "склонными к экстремизму" детей тех родителей, которые откажутся проводить тестирование детей. И какие наказания для них предусмотрят.

Глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета, учитель информатики Михаил Богданов считает, что инициатива не имеет шансов. Он подчеркивает, что без ведома и согласия родителей подобные "обязательные" процедуры просто незаконны, и странно, что законодатели этого не знают. Как они могут отменить родительские права? Кроме того, такое тестирование ничего не выявит. Оно станет отнимающей силы бессмысленной процедурой. Есть также большие сомнения, что тестами можно выявить "склонность к экстремизму". С этим согласен, например, руководитель центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.

Директор казанской школы "Солнце" Павел Шмаков отмечает, что проблема актуальна, но власть идет по контролирующе-обязывающему пути, а это не лучшее решение. А первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прямо говорит, что он будет голосовать против. Эффективность данной меры крайне сомнительна, а вот вред очевиден - это прямое вмешательство в семью. Он советует больше уделять вниманию воспитанию в образовании, а не делать его формалистичным, а потом проводить какие-то тесты, которые означают, что воспитательный процесс неэффективен.

Возможно, властям и законодателям стоило бы внимательнее присмотреться к воспитательной составляющей в образовании? Потому что воспитательная работа, которую формально вернули в школы, большей частью свелась к планам, отчетам и проведению "мероприятий".