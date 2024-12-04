04 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге школьница перевела деньги с карты матери мошеннику, играя в Roblox

В Екатеринбурге третьеклассница перевела деньги неизвестному с карты своей матери. Аферист предложил девочке приобрести игровую валюту.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, во время игры в online-приложении Roblox ребенку в чате написал некий "геймер" и предложил заработать игровую валюту "робуксы". По словам мошенника, для этого надо было указать номер телефона, номер банковской карты и код из SMS-сообщения. Девочка согласилась и с телефона матери выполнила все указания неизвестного.

В дальнейшем женщина обнаружила, что не может зайти в банковское приложение. Она позвонила на "горячую линию" банка, где с удивлением узнала, что с ее карты перевели 15 тысяч рублей. Мать обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В МВД призывают родителей провести обстоятельную беседу с детьми о недопустимости общения с незнакомцами в интернете. Также следует исключить доступ детей к мобильным устройствам или другим инструментам, позволяющим выполнять крупные платежи.

Как сообщало Накануне.RU, летом в Екатеринбурге мошенники заставили школьницу взять кредит на мать и перевести деньги им. А еще раньше аферист выманил у другой девочки 700 тысяч рублей в игровом чате.

Теги: мошенник, школьница, деньги, Roblox, Екатеринбург


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