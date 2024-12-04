Депутат Пискарев: К протестам в Грузии подключились фонды, контролирующие релокантов

Протесты в Грузии проходят при участии западных фондов и центров, контролирующих российских релокантов, в том числе, иноагентов и экстремистов. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Депутат сообщил, что данные центры помогали перебежчикам устроиться в новой стране взамен на содействие в проведении антироссийских акций. Также они, по словам Пискарева, обучали российских граждан "навыкам управления толпой и готовили актив для дестабилизации ситуации в России". А теперь бросили их на поддержку захлебывающемуся грузинскому "майдану", добавил он.

В ночь с 28 на 29 ноября в Грузии началась масштабная акция протеста, которая стала реакцией на озвученное решение правящей партии "Грузинская мечта" заморозить переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года. Выступления продолжились в выходные и в ночь на воскресенье, 1 декабря, протестующие разгромили здание парламента.

Напомним, новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас встала на сторону участников массовых беспорядков в Тбилиси. Действия властей по восстановлению порядка в стране она назвала "неприемлемыми".