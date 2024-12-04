Министр территориальной безопасности Прикамья наградил детей, совершивших героические поступки

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов поздравил детей, совершивших героические поступки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтербеза.

Виктор Батмазов стал участником торжественного мероприятия 11 Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", посвященного Дню добровольца. Мероприятие состоялось в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. Начальник регионального управления МЧС Александр Урусов и сенатор от Пермского края Алексей Пушков наградили детей, вручив им медали.

Медалью "За проявленное мужество" были награждены Никита Волков, Максим Згогурин и Вадим Кибаев - они спасли женщину из горящей квартиры. Зарина Нуриахметова вывела четырех детей из охваченного огнем дома.

Медали "За спасение на пожаре" вручены детям-героям Зарине Нуриахметовой, Ангелине Шайбаковой, Тимофею Городничеву.

Всех родителей героев наградили благодарственными письмами.

В своем выступлении министр территориальной безопасности искренне поблагодарил детей за проявленные отвагу, мужество, смелость и решительность, а родителей - за воспитание достойных граждан России. Также вручил памятные подарки детям-героям.