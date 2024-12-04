В Перми из-за гололеда произошли массовые ДТП у Красавинского моста

Сегодня утром в Перми произошли массовые ДТП у Красавинского моста. По предварительным данным, из-за гололеда зафиксировано уже девять аварий, пять из которых произошли рядом с Красавинским мостом.

В результате на Западном обходе Перми образовалась огромная пробка. По оценкам Яндекс, движение затруднено, затор оценивается в семь баллов.

В городском департаменте транспорта сообщили Накануне.RU, что автобусы №12, 15, 60, 64 и 80 едут с опозданием из-за нескольких ДТП стороннего транспорта перед Красавинским мостом.



