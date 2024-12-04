04 Декабря 2024
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Фото: astrobl.ru

Каждый четвертый ребенок на Гаити страдает от голода

Каждый четвертый ребенок на Гаити страдает от голода, рассказали "Известиям" в UNICEF (Детский фонд ООН).
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Там отметили, что более 3 млн детей из карибского государства потребовалась гуманитарная помощь в 2024 году. В российском посольстве в Венесуэле, которое параллельно исполняет дипломатические функции, заявили, что происходящее в стране вызывает опасения.

От политического кризиса и всплеска агрессии со стороны преступных группировок больше всего страдают дети. Бандиты часто вербуют несовершеннолетних, а также подвергают их сексуальному насилию.

"Многие из них испытывают тревогу, депрессию и посттравматический стресс, что сказывается на их общем благополучии и развитии", — рассказали "Известиям" в UNICEF.

В международной организации подчеркивают, что из-за разгула преступности более 365 тысяч детей покинули свои дома. 300 тысяч из них не смогли учиться дальше.

Ситуация обострилась после того, как в 2021 году убили президента Гаити Жовенеля Моиза. С тех пор в стране нет лидера. В конце февраля этого года несколько тысяч заключенных сбежали из местной тюрьмы, сейчас банды контролируют 80% столицы и некоторые другие регионы.

Теги: гаити, дети, голод


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