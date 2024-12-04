Большинство россиян за использование ИИ при учебе

Большинство россиян лояльно относятся к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в учебе (76%). При этом 69% считают, что нужно соблюдать определенные правила. Только 7% думают, что ИИ нужно применять вобще без ограничений. А 18% уверены, что ИИ в учебе не нужен. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

В наибольшей степени применение ИИ в учебе поддерживают вчерашние студенты и школьники - до 87%. Соответственно, до 15% из них против любых ограничений.

При этом в рейтинге источников, к которым россияне готовы обратиться, чтобы разобраться в новом для них вопросе, лидирует интернет (50%), на втором месте - знающие друзья и знакомые (29%). А ИИ указали лишь 5%, что меньше книг (6%). Однако технологии ИИ активно проникают в интернет, поэтому данные ответы можно толковать по-разному. В то же время россияне, видимо, уже разучились читать книги и получать из них информацию, отдавшись интернету, говорится в исследовании. Даже компетентным людям доверяют гораздо меньше, чем интернету.

Можно отметить, что ИИ для 22% "зумеров" стал "другом", что свидетельствует об отчуждении молодежи друг от друга и эмоциональной привязанности к ИИ, который для многих становится субъектом.

Наиболее популярными способами взаимодействия с ИИ являются голосовые помощники и текстовые запросы с помощью чатов GPT или нейросетей (по 31%).

Ранее исследование, проведенное онлайн-платформой для подачи эссе и детектором плагиата Turnitin, выявило, что студенты по всему миру массово подсаживаются на ИИ для имитации учебы и научно-исследовательской деятельности. В России уже более половины студентов регулярно используют нейросети для выполнения учебной работы.

Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что внедрение ИИ в образование еще больше снизит и без того невысокий уровень выпускников. В прошлом году впервые диплом в России получил студент РГГУ, которому работу написала нейросеть. Как он сам признал, он лишь скомпоновал и отредактировал текст. На это понадобились всего сутки.