04 Декабря 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Heo Ran

В Южной Корее отменили экстренный сбор военнослужащих

Министерство обороны Южной Кореи отменило экстренный сбор военнослужащих после введения в республике военного положения. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

По его данным, сотрудники, прибывшие на работу, возвращаются.

Напомним, ранее Демократическая партия отказалась согласовать бюджет, инициировала расследования коррупционных дел против президента, также готовился импичмент против людей президента в правительстве. В ответ президент Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок".

3 декабря здание парламента было заблокировано военными, однако Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за отмену военного положения. Военные покинули парламент, опасаясь дальнейших обвинений в мятеже. Президент Южной Кореи сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

Теги: южная корея, военное положение, военнослужащие


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