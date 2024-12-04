Режиссеру Александру Митте могут ампутировать стопу

Александру Митте могут ампутировать стопу. По данным SHOT, у 91-летнего режиссёра "Экипажа" диагностирован сухой некроз - ткани омертвели из-за проблем с кровообращением.

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Александр Наумович больше года находится под присмотром сотрудников центра паллиативной помощи. У него рак почки и ряд других заболеваний. Режиссёр уже не встает с постели и не может разговаривать.

Врачи ввели Митте специальные препараты, которые снижают риск развития некроза, чтобы избежать возможных осложнений, в том числе ампутации стопы. Сейчас за действием препаратов следят врачи.

В ноябре 2023 года мы сообщали, что в Москве госпитализировали режиссера Александра Митту. По данным СМИ, в последнее время Митта болел пневмонией, а недавно перенес инсульт.

Александр Митта — народный артист РФ (2004). Режиссер сериала "Граница. Таежный роман" (2000), фильмов "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Друг мой, Колька!" (1961), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Экипаж" (1979), "Сказка странствий" (1983).