Дмитрий Гурьев стал новым главой Окружного дома офицеров в Екатеринбурге

В Окружном доме офицеров Екатеринбурга назначили нового главу. Им стал 50-летний местный финансист Дмитрий Гурьев.

Как сообщают "Вечерние ведомости", соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ. В новую должность он вступил еще 25 ноября, став уже шестым начальником ОДО за последние четыре года.

Дмитрий Гурьев является выпускником Екатеринбургского суворовского училища и Военного финансово-экономического института. Некоторое время он проработал финансовой службе и других структурах Центрального военного округа.

Напомним, что с марта текущего года должность главы ОДО занимал уральский актер, исполнитель роли кентуриона Марка Крысобоя в сериале "Мастер и Маргарита" Олег Сорокин. До него этот пост занимал Андрей Зуев, ушедший после скандальной БДСМ-вечеринки в стенах Дома офицеров.