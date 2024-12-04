Такер Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом он сообщил в соцсети Х.

По словам журналиста, интервью будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, в феврале этого года вышло интервью Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Также журналист пообщался с российским философом Александром Дугиным и с основателем Telegram Павлом Дуровым.

При этом Карлсон заявил, что больше года пытался взять интервью у Владимира Зеленского, но американское посольство в Киеве не позволило это сделать.