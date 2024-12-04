Бастрыкин заинтересовался вывозом российских детей за границу

Председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин поручил главам регионов доложить о незаконном вывозе детей за границу. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Глава ведомства дал поручение руководству СУ СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования", - говорится в сообщении.

Сюжет о том, что российских детей незаконно вывозят в иностранные государства, показал один из федеральных каналов. Авторы отметили, что в нескольких регионах России продолжают работать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следственными органами СК России проводится проверка.