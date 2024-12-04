Бастрыкину доложили об арендодателе из Екатеринбурга, сдавшем квартиру 20 мигрантам

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге. Речь идет о квартире в доме по улице Восстания, 89, чей владелец, по словам соседей, сдает жилье от 10 до 20 мигрантам.

"В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - сообщает пресс-служба СКР.

Об этой истории стало известно после того, как жители дома обратились к депутату гордумы Екатеринбурга Алексею Вихареву. Они рассказали, что после заселения мигрантов, в порядке вещей стало наличие клопов, тараканов и полной антисанитарии, а также нарушение общественного порядка. На замечания соседей мигранты якобы реагируют агрессивно, а полиция, по словам, жильцов, бездействует.

После услышанного Вихарев заявил, что направит депутатские запросы в миграционную службу и СЭС.