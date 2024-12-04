На Урале СК разберется с переселением жителей аварийного дома в жилье с протекающей крышей

На Среднем Урале жители аварийного дома пожаловались, что их переселили в непригодное жилье. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, их социальных медиа стало известно, что в Нижнем Тагиле переселенцы из аварийного жилья столкнулись с аналогичной проблемой в новом жилье – а именно протекающей крышей. Утверждается, что люди обращались в органы местной администрации, но никаких действий от чиновников в ответ не последовало.

Сейчас СК России по Свердловской области проводится проверка. Речь может идти о статье 293 УК РФ "Халатность". Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского СКР Константину Мирошниченко доложить об уже установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось о пятиэтажке на улице Силикатной в Каменске-Уральском, жильцы которой пожаловались на нечеловеческие условия. Люди утверждают, что старое здание может рухнуть в любой момент. В ситуации разбираются прокуратура и Следственный комитет.