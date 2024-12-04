24 украинских беспилотника сбили над регионами России за прошедшую ночь

24 украинских беспилотника сбили над регионами России за прошедшую ночь.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Больше всего – 6 дронов – перехватили в Ростовской области, над Брянской — 5, над Белгородской — 4, над Рязанской — 3, над Астраханской — 1. Еще 5 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что было уничтожено 12 дронов вблизи Таганрога.

"С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку", - написал он.

Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ростовской области. Уточняется, что БПЛА летел на сверхмалой высоте.