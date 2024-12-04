24 украинских беспилотника сбили над регионами России за прошедшую ночь
24 украинских беспилотника сбили над регионами России за прошедшую ночь.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Больше всего – 6 дронов – перехватили в Ростовской области, над Брянской — 5, над Белгородской — 4, над Рязанской — 3, над Астраханской — 1. Еще 5 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.
Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что было уничтожено 12 дронов вблизи Таганрога.
"С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку", - написал он.
Пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ростовской области. Уточняется, что БПЛА летел на сверхмалой высоте.