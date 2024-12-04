Дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму от ЛДПР

Дочь покойного основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму.

Это произойдет в 2026 году. Об этом заявил заместитель руководителя фракции Станислав Наумов. Она окажется в верхней части предвыборного партийного списка.

Как указал депутат, инициатором вовлечения Боцан-Харченко в партийную работу стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, который привлек ее к работе организационного комитета для празднования в 2026 году 80-летия со дня рождения Жириновского.

Анастасия является дочерью Жириновского от незарегистрированного брака с Татьяной Тезиковой. На публике она появилась после смерти отца в 2022 году, сообщает "Коммерсант".