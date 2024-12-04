04 Декабря 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Большинство россиян перечисляют деньги детям на банковскую карту

67% опрошенных родителей в России переводят своим детям карманные деньги на банковскую карту.

Как говорится в результатах опроса "Роскачества" и проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф", 33% участников исследования отдают предпочтение наличным деньгам. Как правило, детскую пластиковую карту заводят в возрасте 11–12 лет (33%). Решение оформить пластик для ребенка принимают сами родители (59%), реже причиной становится желание самих несовершеннолетних (41%).

Как заявила замруководителя "Роскачества" Ольга Шанаева, исследование указывает на важность раннего обучения финансовой грамотности. По ее словам, понимание и отношение к деньгам могут изменить в лучшую сторону вовлечение детей в управление денежными средствами через дебетовые карты и регулярные обсуждения финансовых вопросов. Это может быть обсуждение расходов за неделю или планирование бюджета на месяц.

Руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик напомнил, что с 14 лет у ребенка появляется возможность оформить свою собственную карту, которая будет привязана не к счету родителей, а к счету ребенка. В свою очередь, отслеживать операции по этому банковскому продукту станет сложнее. На этом фоне увеличивается риск мошеннических действий в отношение несовершеннолетнего владельца банковского счета, сообщают "Известия".

Теги: деньги, деньги, соцопрос, финансы


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