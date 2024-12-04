НАТО призвало Киев отложить мирные переговоры до получения большей помощи

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призвал Киев отложить любые мирные переговоры с Москвой до тех пор, пока Украина не получит достаточно военной помощи от Запада для усиления своей позиции.

По его словам, Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры. Глава Альянса сделал это заявление на фоне того, что украинский лидер Владимир Зеленский недавно изменил свою позицию в отношении мирного соглашения, сообщает The New York Times.

29 ноября Зеленский в интервью телеканалу Sky сказал, что можно завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО.