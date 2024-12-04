Президент Южной Кореи сообщил, что отменит военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что на заседании кабмина отменит военное положение.

По его словам, войска, которые были развернуты, вернутся в части. "Мы примем требования Национального собрания на заседании кабинета министров и отменим военное положение. Поскольку сейчас раннее утро, кворум еще не собран, мы отменим военное положение как можно скорее", — сказал глава государства, сообщает «Рёнхап».

Юн Сок Ёль также призвал парламент "прекратить возмутительные действия", имея в виду намерения депутатов объявить ему импичмент, а также сократить размер бюджета.

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" после попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету