04 Декабря 2024
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Политика За рубежом
Фото:http://www.power-technology.com/

Оппозиция Южной Кореи пригрозила президенту импичментом

В Южной Корее лидер оппозиционной партии "Возродим Корею" Чо Гук заявил, что объявленное главой государства Юн Сок Ёлем военное положение является причиной для запуска процедуры импичмента в его отношении.

По его словам, если президент не выполнит резолюцию национальной ассамблеи об отмене военного положения, это будет считаться незаконным и преступным действием, сообщает корейская газета The Korea Herald.

Чо Гук также считает, что глава Минобороны Ким Ён Хён тоже должен быть наказан за введение военного положения.

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" после попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету

Теги: Южная Корея, импичмент


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Развитие сюжета:

Ранее 04.12.2024 03:00 Мск Президент Южной Кореи сообщил, что отменит военное положение

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Ранее 03.12.2024 21:17 Мск Президент Южной Кореи объявил о введении "чрезвычайного военного положения"

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