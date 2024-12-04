Оппозиция Южной Кореи пригрозила президенту импичментом

В Южной Корее лидер оппозиционной партии "Возродим Корею" Чо Гук заявил, что объявленное главой государства Юн Сок Ёлем военное положение является причиной для запуска процедуры импичмента в его отношении.

По его словам, если президент не выполнит резолюцию национальной ассамблеи об отмене военного положения, это будет считаться незаконным и преступным действием, сообщает корейская газета The Korea Herald.

Чо Гук также считает, что глава Минобороны Ким Ён Хён тоже должен быть наказан за введение военного положения.

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" после попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету