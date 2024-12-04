Российское посольство назвало циничными намеки Стармера на тему переговоров по Украине

Полунамеки на переговоры по конфликту вокруг Украины, которые исходили от главы правительства Великобритании Кир Стармер, выглядят цинично на фоне поставок оружия Киеву.

Как сообщили в посольстве России в Лондоне, "подлинный мир" на Украине будет достигнут только с помощью устранения коренных первопричин кризиса. Как указали дипломаты, большой вклад в их формирование внесли Лондон и британские союзники, сообщает ТАСС.

Стармер заявил, что Украину необходимо поставить в максимально выгодное положение для переговоров. По его словам, Европа сталкивается с "неотложной опасностью в лице России", поэтому, как отметил премьер, Лондон поступает правильно» поддерживая Киев.

Ранее стало известно, что Великобритания впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow.