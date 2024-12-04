Спецназ разгоняет протестующих в Тбилиси

Спецназ приступил к разгону оппозиционного митинга у здания парламента Грузии.

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Применяется спецтехника. Бойцы стали применять брандспойты после того, как участники протеста начали забрасывать их петардами. Под напором воды сторонники оппозиции отступили на несколько метров.

В ночь с 28 на 29 ноября в Грузии началась масштабная акция протеста, которая стала реакцией на озвученное решение правящей партии "Грузинская мечта" заморозить переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года. Выступления продолжились в выходные и в ночь на воскресенье, 1 декабря, протестующие разгромили здание парламента.

По мнению экспертов, в случае продолжения крупных протестов жесткое подавление народного недовольства по "белорусскому сценарию" маловероятно — для этого власть должна быть абсолютно уверена в том, что в ее руках сосредоточена вся сила.