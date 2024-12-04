Утверждено обвинение по делу о теракте на Крымском мосту

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о теракте на Крымском мосту, который был совершен в октябре 2022 года.

Ведомство сообщает, что обвиняемыми по делу проходят: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчаняна. Соломко и Терчаняну также предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств. Все фигуранты находятся под арестом.

Следствие считает, что обвиняемые вошли в состав организованной группы, которую организовал первый заместитель председателя Совета безопасности Украины Василий Малюк для совершения теракта на мосту через Керченский пролив. Зампред организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, которые было замаскировано под груз строительной пленки. Его доставили на место на грузовом автомобиле. Генпрокуратура отмечает, что водитель автомобиля об этих планах не знал.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Следствие в отношении Малюка продолжается.

Ранее стало известно, что граждане Грузии и Украины, которых считают причастными к подрыву Крымского моста в 2022 году, объявлены в межгосударственный розыск.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Следствие оценило ущерб от взрыва на мосту на сумму порядка 7 млрд рублей. Организатором теракта следствие считает главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Он заочно арестован и объявлен в розыск.