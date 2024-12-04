В Кремле прокомментировали ситуацию в Южной Корее

В Москве считают тревожной ситуацию в Южной Корее, где было объявлено военное положение.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем", — заявил пресс-секретарь президента России, сообщает "Интерфакс".

По словам заместителя главы Госдепа Курта Кэмпбелла, США "с серьезным беспокойством" наблюдают за происходящим в Южной Корее. По словам дипломата, американский президент и глава внешнеполитического ведомства проинформированы о событиях и следят за их развитием.

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" после попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету