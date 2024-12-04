Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения.

Согласно конституции, оно должно быть снято, если этого потребует парламентское большинство.

Как заявил спикер Национального собрания, все войска покидают здание парламента, сообщает «Рёнхап».

Демократическая партия призвала сторонников приходить к парламенту. При этом военное положение запрещает любые акции протеста, за это грозит арест.

На фоне событий курс южнокорейской воны упал до минимума за два года по отношению к доллару (1427,10 за доллар).

Военное положение, объявленное президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, стало первым за 44 года. В настоящий момент в Сеуле сотни жителей пришли к зданию Национального собрания, чтобы выразить несогласие с введением военного положения.