Глава РПЦ нашёл способ сделать Россию непобедимой ни физически, ни морально

Сегодня вечером, в канун Нового года, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя в Москве совершил молебен о новолетии. Перед его началом он обратился к пастве.

Патриарх предложил помолимся о том, чтобы Господь "всем нам дал силу духа, укрепил нас в вере". Тогда и Россия будет очень сильной, непобедимой – и в физическом смысле, и в смысле противостояния злым духам, которые также воюют против правды Божией и против того направления, в котором сегодня по милости Божией развивается наше Отечество.

По словам главы РПЦ, благодарение Христа должно сопровождаться также молитвой ко Господу, "чтобы Он не оставил нашу страну, чтобы оградил от врагов внешних, да и внутренних", сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.