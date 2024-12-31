Армия России уничтожила место производства пороховых зарядов ВСУ

В Минобороны России привели детали хода специальной военной операции.

Нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ. Цель удара достигнута.

Уничтожено предприятие по изготовлению боеприпасов, склады хранения ударных БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах. Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров.