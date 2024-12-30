Над Курской областью сбиты четыре ракеты ВСУ

И.о. главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Льгов.

"Информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало. На месте работают аварийные и коммунальные службы. Держу ситуацию под контролем. ", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.

В telegram-канале регионального оперштаба говорится, что сбиты четыре ракеты. Ранее в Льгове пришлось эвакуировать жителей из-за атаки ВСУ.