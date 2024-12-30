"Вкусвилл" остановил продажу пельменей после возможного отравления ими детей

"Вкусвилл" остановил продажу пельменей "Мясное ассорти" от производителя "Чали". Это случилось после появления информации об отравлении этой едой.

В компании сообщили, что как только 23 декабря получили информацию Роспотребнадзора о нарушениях в "Пельмени мясных ассорти, 1 кг", произведённых 7 ноября, в тот же день заблокировали реализацию партии. Сегодня продукции из этой партии нет как в ассортименте доставки, так и в магазинах, и новые пачки таких пельменей не привозят во "Вкусвилл", сообщили ТАСС в магазине.

Ранее telegram-канал Baza предположил, что после отравления двоих детей в Москве в пельменях "Вкусвилла" выявлена сальмонелла.