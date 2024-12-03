04 Декабря 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

Президент Южной Кореи объявил о введении "чрезвычайного военного положения"

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" после попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету, сообщает ТАСС.

Правящая партия и оппозиция осудили это решение. Председатель Национального собрания (парламента) Южной Кореи У Вон Сик объявил режим военного положения, введенный президентом страны Юн Сок Ёлем, недействительным. Неподчинение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля решению Национального собрания (парламента) об отмене военного положения в стране будет считаться преступлением. Об этом заявил председатель южнокорейской оппозиционной партии "Возродим Корею" Чо Гук.

Вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы.

Военное положение, объявленное президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, стало первым за 44 года. В настоящий момент в Сеуле сотни жителей пришли к зданию Национального собрания, чтобы выразить несогласие с введением военного положения.

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН пристально и с обеспокоенностью следит за обстановкой в Южной Корее в связи с введением там чрезвычайного военного положения.

Посольство РФ в Сеуле призвало российских граждан не участвовать в политических манифестациях на фоне введения военного положения в Республике Корея. Об этом сообщили российские дипломаты в Telegram-канале.

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"В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности", - говорится в сообщении.

Теги: военное положение, Южная Корея


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